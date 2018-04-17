Trabzonspor'dan maddi destek çağrısı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un yönetim kurulu, her takımın yaşayabileceği maddi sorunların kulüpte artık zirve noktasına çıkmasından kaynaklanan olağanüstü durumun çözümünün yine maddiyata dayandığını bildirdi.

Trabzonspor Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, yabancı oyuncuların geçen hafta Eskişehir Basket ile oynadığı karşılaşmaya çıkmamaları ile başlayan hem Türk basketbolunu hem de Trabzonspor camiasını derinden etkileyen olayların çözümü noktasında kulüp olarak yoğun bir çalışma çaba sarf edildiği belirtildi.

Trabzonspor camiası gibi, basketbol ailesinin ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin imajına da yakışmayan bu tablonun bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O nedenle her takımın yaşayabileceği maddi sorunların kulübümüzde artık zirve noktasına çıkmasından kaynaklanan bu olağanüstü durumun çözümü yine maddiyata dayanmaktadır. Bu noktada kulübümüz ve yönetim kurulumuz, elinden gelen gayreti fazlasıyla göstermektedir ancak bugün itibarı ile camiamızın desteğine ihtiyacımız var. Trabzonspor'a gönül vermiş iş adamı, siyasetçi, bürokrat ve taraftarlarımızın desteği ile bu sorunu aşabileceğimiz gerçeği artık göz ardı edilemeyecek bir hal almıştır. Bu yakışıksız imajın ortadan kaldırılması için bütün Trabzonspor camiasını zaman kaybetmeden, bugün itibarı ile yanımızda görmek istiyoruz. Eminiz ki birlik ve bütünlüğü sayesinde Anadolu devrimini gerçekleştirerek Türkiye'de yeni bir devir başlatan Trabzonspor camiası bu durum karşısında da sessiz kalmayacaktır ve bu sorunu el birliği ile aşacağız."