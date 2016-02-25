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Spor

Trabzonspor'dan kırmızı kart tişörtü

"Salih Dursun T-Shirt'lerinin geliri başarılı genç hakemlerimize yurtdışı eğitimleri için burs olarak verilecektir"

25 Şubat 2016 09:59

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Salih Dursun’un hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kart anını tişört yaparak TS Clup mağazalarında satışa sundu.

Salih Dursun'un tarihe geçen hareketininin tişörtünü TS Clup mağazalarından 40 TL'ye satışa çıkaran bordo mavililer, resmi Twitter hesabından tişörtlerden elde edilecek gelirin genç hakemlerin eğitimleri için burs olarak verileceğini duyurdu. 

Tişört fotoğrafını "Salih Dursun T-Shirt'lerinin geliri başarılı genç hakemlerimize yurtdışı eğitimleri için burs olarak verilecektir" açıklamasıyla paylaşan Trabzonspor bu paylaşımla TFF'ye ve MHK'ye ilginç bir göndermede bulundu. Bordo mavililerin Başkanı Muharrem Usta da kendi twitter hesabından atılan tweeti retweetleyerek 'öğrencilere avantaj sağlamadan olmaz' mesajını paylaştı.

 

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