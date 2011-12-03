-Trabzonspor'dan iddianame açıklaması TRABZON (A.A) - 03.12.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen Trabzonspor Kulübü'nden, konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, ülke gündemini uzun süredir meşgul eden şike soruşturmasıyla ilgili Savcı Mehmet Berk tarafından hazırlanan iddianamenin bugün itibariyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş olduğunun öğrenildiği belirtilerek, ''Öncelikle, Trabzonspor Kulübü olarak sürecin başından bu yana ısrarla vurguladığımız gibi bundan böyle de hukukun vereceği kararlara saygı duyacağımızın bilinmesini isteriz. Trabzonspor her zaman hukuka saygılı bir kulüp olmuştur, bundan böyle de yoluna bu şekilde devam edecektir'' denildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Söz konusu iddianamede kulübümüzle ilgili öne sürülen iddialara karşılık verecek gerekli bilgi, belge ve izahatlarımız bulunmaktadır ve bunlar mahkeme aşamasında ilgili heyete sunulacaktır. Bu belge ve bilgiler ışığında, iddianame öncesinde olduğu gibi yargılama süresince de hakkımızda takipsizlik kararı verileceğine olan inancımız tamdır. Camiamızdan beklentimiz, soruşturmanın başladığı ilk günden bugüne kadar sergiledikleri sağduyulu yaklaşımı korumaları ve kulübümüze verdikleri desteği sürdürmeleri yönündedir. Büyük Trabzonspor taraftarı, önümüzdeki dönemde de başı dik bir şekilde kulübümüzün arkasında durmaya ve yönetim kuruluna sahip çıkmaya devam edebilir. Konuyla ilgili görüşlerimizi bu şekliyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.''