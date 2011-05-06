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Spor

TRABZONSPOR'DAN İDDİALARA SERT YANIT TRABZON (A.A) 

06 Mayıs 2011 18:53

-TRABZONSPOR'DAN İDDİALARA SERT YANIT TRABZON (A.A) - 06.05.2011 - Trabzonspor Kulübü, bazı yayın organlarında yer alan 'teşvik primli şampiyonluk' iddiaları nedeniyle yasal süreç başlatıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bir internet sitesi ile bir gazetede yer alan iddiaların, kulübe yönelik çirkin iddialar içerdiği ve konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığı belirtildi. Avukatlar tarafından hazırlanan tekzip yazısının resmi makamlar tarafından ilgili haber kuruluşlarına gönderildiğinin kaydedildiği açıklamada, ''Kanunda emredilen şekilde yayınlanması talep edilecek. Aksi takdirde ilgili kurum ve sorumluları hakkında dava açılacak. Asılsız iddialarla kulübümüze yapılan saldırıların yasal zeminde her zaman takipçisi olunacağının bilinmesini isteriz. Bizim teşvik primli şampiyonluklara ihtiyacımız yoktur, böyle şampiyonluklar da istemiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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