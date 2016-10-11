Trabzonspor'dan Hagi'ye teklif

Teknik direktör Ersun Yanal ile kötü gidişe 'dur' demek isteyen Trabzonspor, Galatasaray'ın efsanevi ismi Gheorghe Hagi'ye teklif götürdü.



Trabzonspor’un Rumen çalıştırıcıya senelik 1.5 milyon Euro’dan iki senelik teklif yaptığı iddia edildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde de Hagi'ye teklif yapan bordo-mavililer ret yanıtı almıştı. Hagi’nin Constanta’daki projesine devam etmek istediğini belirterek ancak önümüzdeki sezon çalışabileceği mesajını gönderdi.



Daha önce Türkiye’de Galatasaray ve Bursaspor’u çalıştıran Gheroghe Hagi, teknik direktör olarak Süper Lig’de başarılı olmadı.