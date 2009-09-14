Trabzonspor'dan gol yağmuru

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 6-1 yenen Bordo-mavililer' in 3 golünü kaptan Egemen attı.



Bordo-mavililer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Egemen’in üç golüyle aştı. Kaptanın bu sayılarına Umut (2) ve Gökhan eşlik etti



Son haftaların en çok eleştirilen takımı Trabzonspor, üç haftalık galibiyet orucunu bozdu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a gol olup yağdı: 6-1.



8. dakikada Colman’ın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında geriden gelen Egemen’in uçarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



19’da Colman’ın soldan kullandığı korner atışında arka direkte boş pozisyonda bulunan Egemen iyi yükselerek, kafayı vurdu ve topu ikinci kez filelere yolladı: 0-2.



27’de Colman’ın savunmanın arkasına attığı pası iyi takip eden Gökhan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Oğuzhan’ı da geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-3.



29’da soldan Gabriç’in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut’un, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta, kaleci Oğuzhan’a çarpan top ağlara gitti: 0-4.



43’te Kus’un pasıyla buluşan Serhat, farkı 3’e indirdi: 1-4.



48’de Colman’ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanında Umut’un kafa ile indirdiği topu önünde bulan Egemen, oluşan karambolde topuğu ile meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-5.



77’de Ali Güzeldal’ın sol çaprazdan sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

80’de Ceyhun’un yerden şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.



90+2. dakikada Engin’in pasında sağ çaprazda topla buluşan Gökhan’ın ceza sahasına ortasında, Umut, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-6.