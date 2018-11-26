Trabzonspor'dan galibiyet pozu

TRABZON / DHA

Trabzonspor\'un Fenerbahçe\'yi 2 - 1 yenmesinin ardından futbolcular soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe\'yi 2-1 mağlup ederek rakibi karşısından ligde 17 maç aradan sonra 3 puanla ayrıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde oynanan maçta Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 50\'nci dakikada Novak ve 75\'inci dakikada Sosa kaydetti. Fenerbahçe\'nin tek golü ise 82\'nci dakikada Frey\'den geldi.

Trabzonsporlu futbolcular, Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında sevinerek galibiyet pozu verdi.

(FOTOĞRAFLI)