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Spor

TRABZONSPOR'DAN FENERBAHÇE'YE YÖNELİK AÇIKLAMA TRABZON (A.A)

24 Haziran 2011 22:33

-TRABZONSPOR'DAN FENERBAHÇE'YE YÖNELİK AÇIKLAMA  TRABZON (A.A) - 24.06.2011 - Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe Kulübü'nün bugün yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun bir gazetede yer alan ifadelerinin ardından Trabzonspor'un bir değerlendirme yaptığı anımsatılarak, ''Fenerbahçe'den gelen cevap tarafımızdan büyük bir dikkat ve ilgiyle takip edilmiştir'' denildi. Açıklamada, ''Hedef saptırmaya yönelik, demagojik unsurlar içeren bu açıklamayla ilgili polemiğin daha fazla uzatılmasından yana olmadığımızı kamuoyuna bildirir, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bahsedilen Disiplin Yönetmeliği'ni nasıl uygulayacağının tarafımızca beklendiğinin bilinmesini isteriz'' ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe Kulübü bugün yaptığı açıklamada, Trabzonspor Kulübü'nün futbolcu Emre Belözoğlu hakkında yaptığı açıklamayı 'talihsiz ve kötü niyetli' olarak değerlendirmişti.  

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