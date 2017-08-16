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Spor

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 'transfer çalımı'

İki takım, Guiliano transferinde de karşı karşıya gelmişti

16 Ağustos 2017 17:36

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin Simon Kjaer'i satmasının ardından ilgilendiği Milan forması giyen Gustavo Gomez için temasta bulunduğu iddia edildi.

Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre bordo-mavililer, savunma oyuncusu Gustavo Gomez'i satın almak için Milan'la görüşmelere başladı.

Guiliano'da 'kriz' yaşanmıştı

Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı orta saha Guiliano için de iki kulüp arasında ufak çaplı bir 'kriz' yaşanmıştı. Sarı-lacivertliler Zenit ve Guiliano ile anlaşmış, oyuncunun Türkiye'deki menajerlerinden birisi ile anlaşan Trabzonspor da 'transferde usulsüzlük' iddialarıyla FIFA'ya başvuracağını açıklamıştı.

Bordo-mavililerin bu hamlesi yüzünden Fenerbahçe'nin kiralayacağı oyuncuyu bonservisiyle almak zorunda kaldığı iddia edilmişti.

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