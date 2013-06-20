Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt

Başkan Hacısalihoğlu'nun Trabzonspor'un internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

'Türk futbol ailesinin içine girdiği günden beri, gelecek nesillere, 'Temiz Türk Futbolu' bırakabilme adına hakka ve adalete sonsuz inancı olan, ahlaklı, adaletli ve ilkeli bir futbol ailesi yaratılması için mücadele eden tüm futbol paydaşlarının duruşumuzu çok iyi anladığını görüyoruz. Bu duruşun, yine bu anlayışla hareket edip kutsal saydığım başkanlık görevi ile onurlandırılması ve bunun akabinde gördüğüm sevgi ve saygı, bedeli her ne olursa olsun temiz futbol adına yaptığımız mücadeleyi sürdürmek için bize güç veriyor. Beni ve temsil ettiğim anlayışı ancak bizim gibi düşünen ve davrananlar anlayabilir. Temiz, ahlaklı ve adaletli futbol isteyenlerin bunu bu kelimelerle ifade etmesi son derece normaldir. Felsefelerinin içinde bu üç kelimeyi yineleyemeyen bu anlayış bilmelidir ki, kelime dağarcığımız anlayışımız ile eş orantılı, sınırsızdır.'

'Kendi camiasına zarar verenlerden bizi anlamalarını beklemiyoruz'

'Türk futbolunu kirleten, ilkesizleştiren, kendi çıkarları doğrultusunda ayrıştıran, futbolun içine nefret tohumları eken ve bununla yetinmeyip kendi camiasına da zarar verenlerin bizi anlamalarını beklemiyoruz' sözleriyle devam eden açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi:

'Kaldı ki temsil ettiklerini düşündükleri, büyük camialarından da artık destek görmemektedirler. Kendi camiası da Türk futbolunu kirletenlerin kulüplerinden uzaklaşması için gün saymaktadır. Unutulmamalı ve bilinmelidir ki, temsil ettikleri camianın içinde, saygı duyduğum ve büyük çoğunluğu ile dost, akraba olduğum isimler var. Kulüplerine, Türk futboluna örnek olacak şekilde maddi ve manevi olarak destek olan, bu davranışlarını takdir ettiğim beni seven ve sayan tüm taraftarlar ve kulüp camiası ile aynı değerler çerçevesinde muhabbetim, dün olduğu gibi yarın da devam edecektir.'

'Son çırpınışlarının da fayda sağlamayacağını anlayıp mafya söylemlerini dile getirmeye başladılar'

Oldukça sert ifadelerin yer aldığı açıklama şu şekilde devam etti:

'Bilinmelidir ki, bulunduğum yörenin en köklü ailelerinden birinin, aslı ve asaleti asırlardır bilinen, devletine ve milletine kutsal saydığı tüm görevleri yerine getiren bir mensubu olarak, bu görevleri yerine getirmeyenlerin anlayışımı kabullenmesini ve anlamasını da beklemiyorum. Adli makamlarca hükmedilen suç örgütü üyeliği ortaya koyuyor ki, Türk futbolunu kirli ilişkilerle yönetme ve yönlendirme çabası içinde olan bu kişiler, son çırpınışlarının da fayda sağlamayacağını anlayıp mafya söylemlerini dile getirmeye başlamış bulunuyor. Devletin tüm adli makamlarının elinde bulunan kayıtlar bu kişilerin, federasyon yönetim kurulu üyeleri üzerinde oluşturduğu korku dağını ortaya koymuşken, yazılı ve görsel medya mensuplarının işgücü üzerinden yaptığı tehditler gün yüzüne çıkmışken bu kişiler mafya kelimesi ile kendi yüzlerindeki maskeyi düşürmüştür.'

'Bu zihniyet ile mücadelemiz devam edecek'

'Yineliyorum, hukuk dışı eylem ve söylemleri ile kurum, kuruluş ve şahıslara yaptıkları mafya tarzı baskıların sonunun geldiğini anlayan bu zihniyet ile mücadelemizin, bedeli ne olursa devam edecek. Bizim, temiz Türk futboluna hizmet eden bütün kurum, kuruluş, makam ve kulüplerimize saygı ile yaklaşacağımızın bilinmesini isterim.'