Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı provası

TRABZON, (DHA) - Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün U21 takımıyla maç oynadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 12.00’de Hayrettin Şiranlı sahasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor A takımı, U21 takımını Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Parmak’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A takım futbolcuları ile teknik ekibi ve U21 takımı futbolcuları ile teknik ekibi tesislerde birlikte yemek yedi.

Yarını dinlenerek geçirecek olan bordo-mavililer, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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