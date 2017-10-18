Trabzonspor'dan Ersun Yanal'ın tazminatına ilişkin açıklama

Trabzonspor'da görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal'ın tazminat istediği iddialarına ilişkin Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Yanal'ın tazminat talebinin olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Akhisar'a evinde 6-1 yenilen Trabzonspor'da görevine son verilen Ersun Yanal ile yaşanan ayrılığın anlaşmalı olduğunu vurgulayan Meriç, yeni teknik adam Rıza Çalımbay'a başarılı bir sezon geçirmesi dileğinde bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Ersun Yanal’ın görevden ayrılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü, yönetim kurulu olarak toplantı yaptıklarını ve Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı aldıklarını belirterek, “Sonrasında başkanımız, yönetim kurulumuz olarak görüşmeler yaptık ve teknik direktörlüğü ile kişiliği ile bizim için ön plana çıkan Rıza hocamızla çalışma kararı aldık. Yeni hocamızla başarılı günler yaşayacağımıza inandığımız için bu kararı aldık. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Trabzonspor, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ın oturacağını resmen açıkladı.

Ersun Yanal’ın tazminat istediği iddialarına da yanıt veren Meriç şöyle devam etti:

“Başkanımızın aylar önceden planlanan kendi özel işleriyle ilgili yurt dışı seyahatleri vardı. Başkanımızla sürekli temas halindeydik. Başkanımız da hocamızla sürekli diyalog içerisindeydi. Başkanımız yönetimin aldığı karardan istekli, memnun. Hocamıza da güveniyor. Ersun Yanal ile görüştük, yönetim kurulunda da görüştük ve ayrılma kararı verdik. Başkanımız da geldikten sonra Ersun Yanal ile yüz yüze görüşecek. Onla ilgili sorun olacağını tahmin etmiyorum. Ersun hocanın anormal bir talebi yok. Tazminat gibi herhangi bir talebi yok. Başkanımızla görüşmek istedi. Yönetimin aldığı kararı kendisine tebliğ ettik ve bu şekilde ayrılık kararı verdik.”