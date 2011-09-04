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Spor

Trabzonspor'dan Erdoğan'a teşekkür TRABZON (A.A)

04 Eylül 2011 16:54

-Trabzonspor'dan Erdoğan'a teşekkür TRABZON (A.A) - 04.09.2011 - Trabzonspor Kulübü, Hüseyin Avni Aker Stadı'nın Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarına eksiksiz hazır hale gelmesi doğrultusundaki katkılarından ötürü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a teşekkür etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yeni sezon için Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi müsabakalarına eksiksiz hazır hale gelmesi doğrultusunda verdikleri katkılardan doları başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, eski-yeni spor bakanlarımız sayın Faruk Özak ve sayın Suat Kılıç'a teşekkürlerimizi bildirir, saygılarımızı sunarız.''

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