-TRABZONSPOR'DAN EMRE BELÖZOĞLU'NA TEPKİ TRABZON (A.A) - 23.06.2011 - Trabzonspor Kulübü, Emre Belözoğlu'nun bugün bir gazetede Sadri Şener'e yönelik yer alan açıklamalarını şiddetle kınadığını bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bir futbolcunun, kendi sınırlarını unutarak, bir başka kulübün başkanıyla polemiğe girme çabasının, o oyuncunun hangi terbiyeye sahip olduğunun en açık ifadesi olduğu ifade edilerek, ''Sayın Başkanımız Sadri Şener'i değil eleştirmek, ismini dahi ağzına almak Emre Belözoğlu'nun haddine değildir. Fütursuzca bu saygısızlığı yapan bir futbolcunun, sahada hakemlere ve rakip takım oyuncularına nasıl davrandığını şimdi çok daha iyi yorumlayabiliyoruz'' denildi. Kendinde bu hakkı gören Emre'nin neden oyundan atılamadığının da ayrı bir soru işareti olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi: ''Milli formanın arkasına sığınmaya çalışan birinin, aynı forma üzerindeyken defalarca sergilediği saygısızlıklar, Türk futbol camiasının hafızalarından kaybolmamıştır. Burada şaşırtıcı olan Emre'nin tavırlarından çok, böyle bir oyuncuya ay-yıldızlı formanın ve takım kaptanlığının nasıl emanet edildiğidir. İlgisiz bir konuda, sırf polemik yaratmak amacıyla suçluluk psikolojisiyle söylendiği belli olan bu sözlerin sahibi şunu çok iyi bilmelidir ki, başkanımız, Belçika-Türkiye milli maçına kimsenin davetlisi olarak değil, kendi imkanlarıyla gitmiş ve dönmüştür. Bunu sorgulamak değil Emre Belözoğlu'na, hiç kimseye düşmez.'' ''Trabzonspor Kulübü olarak bir kez daha Emre'yi uyarıyor, camiamıza yönelik söylem ve eylemlerine son vermesini bekliyoruz'' ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ayrıca bu oyuncunun formasını giydiği kulübün yetkililerinin yapılan saygısızlığa karşı ne tür bir tavır sergileyeceklerini de merakla bekliyoruz. Türk futbolunda gerginliğin azalmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde, söylemleriyle bu süreci körüklemeye devam eden Emre'nin acilen Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevkini ve hak ettiği cezayı almasını talep ediyoruz.''