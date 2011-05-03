-TRABZONSPOR'DAN EGEMEN KORKMAZ AÇIKLAMASI TRABZON (A.A) - 02.05.2011 - Trabzonspor Kulübü, Egemen Korkmaz'ın Beşiktaş ile anlaştığı yönündeki haberler dolayısıyla bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde Egemen Korkmaz'ın Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin sıklıkla yer almaya başladığına işaret edilerek, ''Şampiyonluk yarışının tüm hızıyla sürdüğü ve ligin son 3 haftasına girdiğimiz süreçte, ne Beşiktaş gibi büyük bir kulübün tüm etik değerleri hiçe sayarak oyuncumuzla görüştüğüne ne de, futbolcumuzun bu aşamada transferi düşündüğüne inanmak istiyoruz'' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Trabzonspor Kulübü olarak sözleşmesi bitse dahi bir oyuncunun kulübüyle bağları kopmadan transfer teklifi yapılmasının doğru bulunmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: ''Geçtiğimiz sezon sonu Fenerbahçeli Semih'le ilgili yaşanan gelişmeler bu duruşumuzun en önemli örneğidir. Futbolda nasıl sahada kazanmak için her yolu mubah görmüyorsak, özellikle büyük kulüpler olarak transferde atacağımız adımlara da dikkat etmeliyiz. Beşiktaş Kulübü'nün kısa süre önce yaptığı açıklamaya bağlı kalarak sezon sonuna kadar aynı tavrı sürdüreceğine inanıyor, tüm kesimlerden takımımızla ilgili gündemin, lig yarışı dışına taşmasına yol açacak eylemlerden uzak durmasını istiyoruz.''