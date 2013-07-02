Trabzonspor'dan Devlet Bahçeli'ye üstü kapalı çıkış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA'dan aldıkları cezayı haksızlık olarak değerlendirmesine, Trabzonspor'dan üstü kapalı tepki geldi. Bordo-mavili yönetim, isim vermeden Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Trabzonspor, UEFA Disiplin Kurulu kararları sonrası yapılan değerlendirmeler üzerine bir açıklama yayınladı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamanın tam metni şöyle:

'Hayretimiz daha da arttı'

"UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklanan kararların ardından bu ülkenin tarafsız olması gereken bazı üst düzey yetkililerinin değerlendirmelerini büyük bir ibretle takip etmekteyiz.

Söz konusu açıklamaların adeta Trabzonsporumuz’un gasp edilen haklarının ve yapılan adaletsizliğin destekleyicisi olması hayretlerimizi daha da arttırmaktadır.

Yaşanan bu ortam hem kulübümüze gönül veren milyonlar hem de ahlaklı ve adaletli Türk futbolu paydaşları tarafından sağduyuyla izlense de, zamanı geldiğinde bu çevreleri hesaba katmayanlara verilecek cevabımızın olduğunun bilinmesini isteriz.

Bu gerçekler ışığında; Türk futbolunun son derece kritik bir süreçten geçtiği şu aşamada tüm çevreleri bir kez daha söylemleri ve eylemleri konusunda sorumlu davranmaya davet ediyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.”