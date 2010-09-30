-TRABZONSPOR'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A KUTLAMA TRABZON (A.A) - 30.09.2010 - Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rubin Kazan ile Barcelona arasındaki maçı yöneten hakem Cüneyt Çakır ve yardımcılarını kutladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Eski oyuncumuz Gökdeniz Karadeniz'in de forma giydiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Rubin Kazan–Barcelona müsabakasında gösterdiği başarılı yönetim nedeniyle FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ı ve yardımcılarını kutluyor, Türk hakemliği adına büyük önem taşıyan bu başarısının devamını diliyoruz'' denildi.