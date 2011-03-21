-TRABZONSPOR'DAN CAVCAV'A YANIT TRABZON (A.A) - 21.03.2011 - Trabzonspor Kulübü, dünkü maçtan sonra Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın bazı bordo-mavili futbolcuların kendi sporcularına yönelik hakaret içeren sözler söylediği şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın dün oynanan müsabakanın ardından dile getirdiği ve bugün medyaya yansıyan açıklamalarını hayret ve ibretle izlenildiği ifade edilerek, ''Delilsiz suçlama boyutunda algıladığımız bu söylemlerle haklı galibiyetimizin gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmemiz mümkün değildir'' denildi. Takım oyuncularının müsabakanın başından sonuna kadar özveriyle üstün gayret gösterdiğinin vurgulandığı açıklamaya, şöyle devam edildi: ''Bu üstün gayret ortadayken, üzerlerinde baskı kurularak toplum önüne atılma çabalarına seyirci kalamayız. Her zaman örnek aldığımız, futbolun duayeni Sayın Cavcav'ın kulaktan dolma bilgilerle ve belli ki birilerinin dolduruşuna gelerek sarf ettiği ifadeler, hiçbir sporcumuz tarafından kullanılmamıştır. Zaman zaman maç içerisinde futbolcular arasında yaşananların saha dışına yansıması olabilir, ancak Sayın İlhan Cavcav, oyuncularımıza atfettiği bu sözleri ispatlamak ve kimin tarafından söylendiğini de delilleriyle ortaya koymak zorundadır. Aksi takdirde müfteri durumuna düşer ve yıllardır futbola hizmet eden onun gibi bir şahsiyete bu duruş yakışmaz.'' Açıklamada, ayrıca Gençlerbirliği maçı öncesinde gündeme getirilmeye çalışılan bazı konuların son yaşananlarla bileştirilmesiyle ortaya çıkan tablonun da ilginç olduğuna yer verilerek, ''Bu takımın formasını giyen 3 oyuncunun Fenerbahçe maçında Trabzonspor için oynadıkları yönündeki spekülasyonların bizzat kulüpçe yalanlanmasına rağmen kamuoyunda yer bulması, bazı çevrelerin futbol üzerindeki manipülasyon çabalarından başka bir şey değildir. Her iki müsabaka öncesinde ve sonrasında yaşananlar bir oyunsa, birileri de bu oyuna bilerek ya da bilmeyerek alet olmaktadırlar. Trabzonspor, camiasının birlik ve bütünlüğüyle bu oyunların üstesinden gelecek, kaynağı belli olmayan provokasyonlara ve tahriklere kapılmayacaktır'' ifadeleri kullanıldı. Ligin geri kalan bölümünün selameti adına suskun kalma yönündeki gayretlerinin süreceğinin belirtildiği açıklamada, ''Ancak bu suskunluğumuz kullanılarak, üzerimize bilinçli olarak gelme çabalarına da izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz'' denildi.