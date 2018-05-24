Trabzonspor'dan Burak, Sosa ve Kucka açıklaması

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü, başta Burak Yılmaz, Jose Ernesto Sosa ve Juraj Kucka olmak üzere transferde adı geçen diğer bazı futbolcuların sözleşmeli oyuncuları olduğunu ve bu isimlerin yeni sezon kamp kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Son günlerde basın yayın kuruluşlarında başta oyuncularımız Burak Yılmaz, Jose Ernesto Sosa ve Juraj Kucka olmak üzere diğer bazı futbolcularımızın da isimleri gündeme getirilerek takımdan gönderileceği veya ayrılacakları yönünde birtakım haberler yayınlanmaktadır. Bu tarz haberleri yapanlara öncelikle hatırlatmak isteriz ki bu futbolcular kulübümüzün sözleşmeli oyuncularıdır ve kamp kadromuzda yer alacaklardır. Haliyle oyuncularımıza ilişkin \"gidiyor, gönderiliyor\" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şunu da altını çizerek vurgulamak isteriz ki; Trabzonspor Kulübü bugüne kadar kadrosuna katmayı düşündüğü oyuncularla ilgili görüşmeleri muhatap kulüplerle sürdürmüştür. Bu davranışı ilke edinen kulübümüz aynı yaklaşımı oyuncularımıza talip olan kulüplerden de beklemektedir.\"

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