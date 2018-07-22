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Spor

Trabzonspor'dan bir KAP bildirimi daha; yeni transferini açıkladı

İranlı futbolcunun transferi merak konusuydu, Trabzonspor KAP'a bildirdi

22 Temmuz 2018 20:33

Trabzonspor 22 yaşındaki İranlı oyuncu Seyedmajid Hosseini ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İran Ligi'nin Esteghlal F.C. takımında oynamış olan oyuncu, Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı'nda boy göstermişti. Trabzonspor kulübünün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır.  

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"

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