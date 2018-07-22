Trabzonspor'dan bir KAP bildirimi daha; yeni transferini açıkladı

Trabzonspor 22 yaşındaki İranlı oyuncu Seyedmajid Hosseini ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İran Ligi'nin Esteghlal F.C. takımında oynamış olan oyuncu, Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı'nda boy göstermişti. Trabzonspor kulübünün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"