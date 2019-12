-TRABZONSPOR'DAN BİLET TEPKİSİ TRABZON (A.A) - 17.05.2011 - Trabzonspor Kulübü, Sivasspor'un Fenerbahçe taraftarı için yüzde 5'lik seyirci kontenjanının arttırılmasının doğru olmadığını bildirdi. Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, ligin son haftasına girilirken henüz şampiyonun kesinleşmediğini belirtti. Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın da şampiyonluğu belirleyecek bir maç olduğunu ifade eden Yener, şunları söyledi: ''Misafir takıma ayrılması gereken seyirci kapasitesinin arttırılması Fenerbahçe'ye ciddi bir avantaj sağlar. Bu maçta Fenerbahçe'nin alacağı bir beraberlik, Trabzonspor'un şampiyon olmasını doğurur. Bu tarz bir maçta yüzde 5'ilik kontenjanın arttırılması doğru bir davranış olmaz diye düşünüyoruz. Futbol Federasyonu'ndan bu konuda tedbir almasını istedik. Buna bir önlem almasını istiyoruz. Eğer Fenerbahçe şampiyonluğu garantilemiş olsaydı, o zaman kapasite arttırabilirdi. Ama şu aşamada böyle bir şey doğru değil.'' 16 bin kişilik kapasiteli 4 Eylül Stadı'nın yüzde 5'lik bölümü 800 kişiye denk gelirken, Sivasspor 8 bin civarında bileti konuk takım taraftarına ayırmıştı. -HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI Sivas Valisi Ali Kolat, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonun belirleneceği Sivasspor-Fenerbahçe maçı için güvenlik anlamında her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini söyledi. Kolat, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü mezuniyet ve sergi açılış töreninde basın mensuplarının Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili sorusu üzerine, pazar günü Sivas'ta çok önemli bir maç oynanacağını kaydetti. Bu karşılaşmanın şampiyonluğu belirleyecek, Sivas ve ülke açısından çok önemli bir maç olacağını ifade eden Kolat, ''Biz güvenlik anlamında her türlü tedbirimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Bu konuda bir sorun olmayacak'' diye konuştu. Sivaslı vatandaşların ve halkın da çok duyarlı olduğunu ifade eden Kolat, şöyle devam etti: ''Bu konuda en ufak bir endişeleri olmasın, en ufak bir sıkıntı olmayacak. Gelenler bizim misafirlerimizdir. Biz misafirlerimizin yer temini konusunda, oteller konusunda da gerekli çalışmaları yaptık. Kamu kurumu misafirhanelerimize de 'dışarıda kimseyi bırakmamaya çalışın, gelenlere yardımcı olun' diye talimat verdik. Sivas'ın tanınması ve bilinmesi açısından bu maçı biz de çok önemsiyoruz. İnşallah hayırlı bir sonuç olur. Kim kazanırsa başarılar diliyoruz. Bu bir maçtır, her türlü alternatif olabilir. Önemli olan burada kardeşçe, dostça bu maçın sürdürülmesi, kırgınlıkların olmaması.'' Sivas ekonomisi açısından da bu maçı önemsediklerini anlatan Kolat, sözlerini şöyle tamamladı: ''Şu aşamada mesela otellerin büyük bir kısmının rezervasyonunun tamamlandığını, dolduğunu, yüzde 100 kapasiteye yaklaştığını öğrendik. Onun için de misafirhanelerin devreye sokulmasına ihtiyaç duyduk. Halkımız da esnafıyla, ticaret erbabıyla, seyircisiyle gelen herkese kucak açacaktır, yardımcı olacaktır. Bunu bir fırsata dönüştürmek gibi de algılamayacaktır. Sivasspor ligde kalmaya devam ediyor, ligde Sivasspor da başarısını sürdürecek. Sadece bu maç değil, bundan sonra da Sivas böyle önemli maçlar oynamaya devam edecektir. Onun için bizim de Sivas halkı olarak da bunlara, bu tür maçlara hazırlıklı olmamız lazım. Biz de elimizden gelen hazırlığı, çabayı sarf ediyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum.'' -ÇALIMBAY: YİĞİTÇE MÜCADELE EDECEĞİZ Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında yiğitçe bir mücadele ortaya koyacaklarını bildirdi. Çalımbay, kulübün resmi internet sitesinde yer alan, ''Yiğidolar Yiğitçe Mücadele Edecek'' başlıklı açıklamasında, ligde şampiyonun belirleneceği Fenerbahçe maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm Türkiye'nin alkışladığı bir Sivasspor'u izlettireceklerini ifade eden Çalımbay, taraflı tarafsız herkesin Sivasspor'u alkışlayacağı bir mücadele ortaya koyacaklarını belirterek, ''Sivasspor olarak maçın başlama düdüğüne kadar planlarımızı yapacağız. Bu sezon tek hedefimiz ligde kalmaktı. Geride kalan haftalarda bunun stresini yaşadık, bu da oyunumuzu olumsuz yönde etkiledi. Fakat şimdi rahatız. Sivasspor olarak hiçbir eksiğimiz ve sıkıntımız yok. Zevk alacağımız ve izleyenlere zevk vereceğimiz bir maç bizi bekliyor'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin geçen yıllarda son haftada şampiyonluklar kaybettiği Denizlispor ve Trabzonspor maçlarında yaşadığı sıkıntıların bu karşılaşmada da strese yol açıp açmayacağı yönündeki soru üzerine Çalımbay, şunları kaydetti: ''Tabii ki akıllarının bir köşesinde olacaktır. Fenerbahçe geçmişte yaşadıklarından dolayı Sivas'a tedirgin gelecek. Bu da bizim işimizi kolaylaştırır. Fakat biz bunların hiçbirini düşünecek durumda değiliz. Hiçbir iddiamız ve ligden düşmek gibi bir korkumuz olmamasına rağmen, bize hitap edildiği gibi davranacağız. Sivaslılara 'Yiğidolar' deniyor. Yiğitçe çıkıp, yiğitçe mücadelemizi ortaya koyacağız. Fenerbahçe ilk yarının son maçında bizi 1-0 yenmişti. Şimdi tek düşüncemiz, ismimize yakışır bir mücadele ortaya koyarak, sezonun son maçında seyircimiz önünde sahadan galibiyetle ayrılmak. İlk yarıdaki maçın rövanşını da almak.'' Çalımbay, Fenerbahçe maçında tüm Sivaslıları takıma destek vermek üzere stada davet etti.