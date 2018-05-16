Trabzonspor'dan Beşiktaş açıklaması: Burak Yılmaz ve Sosa...

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, adları Beşiktaş'la geçen Burak Yılmaz ve Jose Sosa'yla ilgili çarpıcı açıklamalada bulundu.

Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da kasık ameliyatı geçirerek bitime 2 hafta kala sezonu kapatan futbolcu Burak Yılmaz hakkında çeşitli transfer haberlerinin çıktığını söyledi.

Sümer, "Burak Yılmaz'ın temasları olup olmadığını bilmiyoruz. Biz de dıştan bir kısım bilgilerle yetiniyoruz. Şimdi zaten yurt dışında ameliyat oldu. Ameliyattan sonra zannediyorum bu hafta bitiminde Burak olayı büyük ölçüde netleşir" dedi.

Sümer, "Yalnız bir yetkili olarak ifade ediyorum, şu ana kadar Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil" diye konuştu.

Kulübün ne tür bir tavrının olacağına yönelik soru üzerine Sümer, "Bu karşılıklı tatmindir. Burak'ın talepleri varsa o taleplerin uygunluk derecesi ve tatmini ya da kulübün bu konudaki taleplerinin Burak açısından uygunluk değeri önemli. Bunlar, gelecek bir yerde birleşecek ve sonunda uzlaşmaya veya bir ilişkiye dönüşecek" şeklinde konuştu.

"Şu anda tek taraflı bir karar verme şansı yok" diyen Sümer, "Ortada bir akit var ve akdin onun tarafından da bizim tarafımızdan da bağlayıcı tarafları var. Bunu bilmemiz lazım. Tek taraflı şöyle olacak, böyle olacak demek doğru değil, zaten onu hem Burak hem kulüp olarak kimsenin deme hakkı yok. Futbolda da bu tür ilişkiler karşılıklı olarak ele alınır, bir düzeyde çözülür veya başka bir yol izlenir" dedi. Sümer, Beşiktaş'ın Arjantinli oyuncu Sosa konusunda Trabzonspor'a teklifte bulunacağına ilişkin basında yer alan haberleri de değerlendirdi. Özkan, "Şu anda bize herhangi bir öneri, teklif gelmiş değil. Öyle istekleri olursa ilgileniriz, çünkü illa olması değil, dediğim gibi karşılıklı bir memnuniyet" diye konuştu.

Özkan, "Sosa'nın yararına olan şeyin benim de yararıma olması gerekiyor ki gerçekleşsin" ifadelerini kullandı.