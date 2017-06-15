Trabzonspor'dan beklenen KAP açıklamaları geldi

Trabzonspor, bir süredir transferi için görüşmeler yürüttüğü Celta Vigo oyuncusu Theo Bongonda ve Eskişehirspor'da sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Kamil Ahmet Çörekçi ile görüşmelere başladıklarını resmen Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Karadeniz ekibinin KAP'a yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo' nun kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Club Celta de Vigo SAD ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."

"Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi 'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."