Trabzonspor'dan ayrılan Halil Altıntop Almanya'ya döndü

Spor Toto Süper Lig’de iki sezon Trabzonspor forması giydikten sonra oynadıktan sonra bordo mavili ekiple sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden Halil Altıntop, daha önce kariyerini sürdürdüğü Almanya’ya döndü. Bundesliga’da Kaiserslautern, Schalke ve Eintracht Frankfurt gibi kulüplerde forma giyen Halil, FC Augsburg ile 2015 yılına kadar sürecek olan iki yıllık sözleşme imzaladı.

7 numaralı formayı giyecek

Anlaşmayı resmi sitesinden duyuran Augsburg, Halil’in 7 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. "Halil’i kadromuza kattığımız ve kendisinin Bundesliga’ya dönmeye karar verdiği için mutluyuz", açıklamasını yapan Augsburg’un CEO’su Stefan Reuter, "Halil, Trabzonspor’daki sözleşmesi fesh edince bu transferi gerçekleştirebildik" ifadelerini kullandı.

Takıma liderlik yapacak

Augsburg Teknik Direktörü Markus Weinzierl ise yeni transferlerinin tecrübesine değinerek, "Halil ile sadece sportif açıdan güçlenmedik, aynı zamanda liderlik vasıflarından da faydalanacağız" açıklamasını yaptı. Bundesliga’ya döndüğü için memnun olduğunu ifade eden Halil ise "Almanya’da tekrar bulunmak güzel, bu yüzden Augsburg’da geldiğim için sevinçliyim" dedi.