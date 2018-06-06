Trabzonspor'dan Ali Koç'a yanıt: Uzanan dostluk elini sıkarız

Aziz Yıldırım’ın ayrılığının ardından Fenerbahçe ile Trabzon kulüpleri arasındaki gerilim yumuşama eğiliminde. Yeni başkan Ali Koç, seçimden önce, “Bazı acıların ilacı zamandır. Trabzonspor’a elimi uzatacağım. Bu sağlıklı bir ortam değil” diyerek zeytin dalı uzatmıştı.

Habertürk’ün haberine göre, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da Koç’un açıklamalarıyla ilgili olumlu mesajlar verdi. Hacısalihoğlu, “Aramızda bir mesele var. Sayın Ali Koç’un seçimden önce Trabzonspor’la ilgili ve spordaki dostluk, barış kardeşlikle ilgili söylemlerini olumlu buluyorum. Bu davranışlarında ve kanaatinde ısrarcı ve kararlı ise biz bunu cevapsız bırakmayacağız diye düşünüyoruz. Uzanan dostluk elini sıkarız” diye konuştu.

"Davamızdan vazgeçmeyiz"

Hacısalihoğlu şöyle devam etti: “Trabzon 2011’deki hak arayışını sürdürürken, bir yandan da sporda olması gereken beraberliği de sürdürmek gerekir. Bu mutlaka sağlanmalı. Bunlar devam ettiği sürece küslük olmaz. Ancak asla davamızdan vazgeçmeden bunları yapacağız.”

Hacısalihoğlu, TFF’yi ziyaret ederek Yıldırım Demirören’e Bordo-Mavili formayı hediye etmelerine yapılan eleştirilere de “Taraftar gibi düşünüp yönetici gibi davranmak lazım. Trabzon’un menfaatleri neyi gösteriyorsa onu yapıyoruz. Çünkü federasyon ile çözeceğimiz birçok hadise var” yanıtını verdi.