-Trabzonspor'dan açıklama TRABZON (A.A) - 10.12.2011 - Trabzonspor Kulübü'nden, futbolda şike iddialarına yönelik hazırlanan iddianameyle ilgili olarak açıklama yapıldı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, futbolda 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan malum gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uzun süreli soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamenin, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği ve mahkemece kabul edildiği anımsatıldı. Açıklamada, söz konusu iddianamenin dün itibariyle tamamı bilinecek şekilde kamuoyuna açıklanarak, taraflı tarafsız tüm kesimlerin bilgisine sunulduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Elbette bu iddianamenin içeriğiyle ilgili gerekli yargılama süreci mahkeme tarafından yürütülerek tamamlanacaktır. Yapmış olduğumuz bu açıklama, esas üzerinden mahkeme sürecini etkilemeye yönelik savunma değil, sadece büyük bir kitleye hitap eden kulübümüzün konuya ilişkin duruşunun vurgulanması adına yapılan hareket olarak değerlendirilmelidir. Yüce Türk adaletinin eldeki tüm bilgi, belge ve deliller ışığında mahkeme sürecini tamamlayarak, en hakkaniyetli kararı vereceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Kulübümüz açısından bakıldığında soruşturmanın başladığı ilk günden bugüne kadar kamuoyuna vermeye çalıştığımız mesajların doğruluğu iddianamenin ortaya çıkmasıyla bir defa daha teyit edilmiştir. Savcılık makamının hazırlamış olduğu ve İstanbul 16. Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin içerisinde, Başkanımız ve Asbaşkanımız'a yönelik iki ayrı müsabakadan dolayı teşvik primi verme girişiminde bulunduğu iddia edilmiştir. Ancak, bu iddiaya rağmen Başkanımız ve Asbaşkanımız tarafından 6222 sayılı kanunun 11. maddesinde belirtildiği şekilde herhangi bir başka kişiye veya kişilere karşı kazanç ya da menfaat temin edildiğine dair ne ilgililerin ifadeleri ne de dosya kapsamı içerisinde herhangi bir delil mevcuttur. Zira, iddianamenin savcılık mütalaası bölümünde bu durum açıkça dile getirilmiş ve aynen, '...Mecnun Odyakmaz'ın şüphelilerle anlaşıp tekliflerini kabul ettiğine dair somut delil elde edilememiştir' ifadesi kullanılmıştır.'' Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçına yönelik olduğu iddia edilen telefon görüşmelerinin muhataplarından biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında takipsizlik kararı verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili somut delil elde edilememesine rağmen bahse konu durumdan dolayı Başkanımız'ın iddianamede yer alması da, bizim açımızdan beklenmedik bir durum oluşturmuştur. Yine Sayın Melih Gökçek'in ifadelerinde de, belirtilen görüşmede muhataplarından teşvik primi talebi geldiği yönünde bir tespitinin olmadığı açıkça dile getirilmiştir. Savcılık makamı tarafından teşebbüs/girişimden öteye geçmediği iddia edilen eylemlerin hiçbirinde kulübümüz adına direkt olarak teşvik primi verilmesi aracılığı için hiç kimse aranmamıştır. Kamuoyuna açıklanan iddianamede açıkça görüldüğü gibi, kulübümüz bünyesinde yer alan hiçbir şahsın menfaat ve kazanç olarak nitelendirilebilecek eylemler içerisinde bulunduğu yönünde en ufak bir girişim söz konusu değildir. Diğer bir ifadeyle Başkanımız ve Asbaşkanımız'ın yaptığı konuşmaların tamamı, olaylarla veya teşvik primi gönderileceği iddia edilen kulüplerle birebir ilişkisi ya da resmi bağı bulunmayan kişilerledir. Bu durum yukarıda da belirttiğimiz gibi kazanç veya menfaat sağlanılması sonuçlarının hiçbir suretle oluşmadığının ispatlanması adına son derece önem taşımaktadır. Yine MKE Ankaragücü Kulübü'yle yürütüldüğü iddia edilen görüşmelere yönelik savcılık yorumunda da, '...Hamdi Akın ile Melih Gökçek'in şüphelilerle anlaşıp, tekliflerini kabul ettiklerine dair somut delil elde edilmemiştir' cümlesine yer verilmiştir.'' Açıklamada, gerek iddianamenin içeriği, gerekse kamuoyuna yansıyan görüşmeler ve telefon kayıtları itibariyle Trabzonspor Kulübü'nün ve yöneticilerinin, 2010-2011 sezonunda oynanan Spor Toto Süper Lig müsabakalarının sonuçlarını değiştirme yönünde hiçbir katkılarının olmadığının açıkça görüldüğü belirtilerek, şunlar ifade edildi: ''Bu vesileyle, sporcularımızın alın terlerini akıtarak topladıkları 82 puanın tamamı helal puanlardır ve oyuncularımızın emekleriyle kazanılmıştır. Bu konudaki görüşümüz ve duruşumuz sürecin başından beri aynı olmuş, üzerimize maksatlı olarak gelen çevreler bulunmasına rağmen hiçbir değişiklik göstermemiştir. Yine aynı dönemde Trabzonspor camiası ve büyük taraftarı olaya son derece hassas ve sağduyulu bakış açısıyla yaklaşmış, hiçbir tahrike kapılmamış ve büyük bir vakurla kulübünün arkasında durmayı başarmıştır. Bir kez daha altını çizmek istiyoruz ki, Trabzonspor Kulübü'nü yönetenler, tarihin kendilerine verdiği misyon gereği bugüne kadar onların başını öne eğecek hiçbir eylemde bulunmamış ve bundan sonra da bulunmayacaktır.''