-TRABZONSPOR'DAN AA'YA ÖDÜL TRABZON (A.A) - 26.07.2010 - Trabzonspor Kulübü'nün düzenlediği ''En Güzel Bordo, En Güzel Mavi'' konulu fotoğraf yarışmasında, Trabzon Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Burak Altunöz, ikinci oldu. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, yoğun ilgi gösterilen yarışmaya gönderilen fotoğraflar arasında yapılan değerlendirme sonrasında, jüri tarafından dereceye giren isimlerinin belirlendiği ifade edildi. Değerlendirme doğrultusunda Timuçin Toprak'ın ''İstanbul Bordo-Mavi'' rumuzlu fotoğrafının birinci, AA Trabzon Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Burak Altunöz'ün ''Trabzonspor'' rumuzlu fotoğrafının ise ikinci seçildiği belirtildi. Ali Mermertaş'ın ''Dayılar'' rumuzlu fotoğrafı ise üçüncü oldu. Açıklamada, dereceye girenlere ödüllerinin, 1 Ağustos Pazar günü Trabzonspor Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek olan törenle verileceği kaydedildi.