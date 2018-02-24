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Spor

Trabzonspor'dan 2018'in ilk galibiyeti!

Bordo-mavili ekip, 6 hafta sonra galip geldi

24 Şubat 2018 21:56

Spor Toto Süper Lig'de 2018'de henüz galibiyet alamayan Trabzonspor, bu şanssızlığını Aytemiz Alanyaspor karşısında kırdı. Rakibini 2-1 yenen bordo-mavili ekip 6 hafta sonra kazanmış oldu.

Alanya karşısında mutlak galibiyet için çıkan Trabzonspor'da hafta içi idmanlara katılamayan golcü Burak Yılmaz da kadroda yer aldı. Ancak Fırtına maça istediği gibi başlayamadı ve 8. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Orta alandan yapılan hatalı geri pas kısa düşünce araya giren Emre Akbaba, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Emre böylece bu sezonki 8. golüne imza atmış oldu. İlk yarıya boyunca rakibine fırsat vermeyen Alanyaspor bu üstünlüğümnde uzun süre korudu.

Ancak 68. dakikada Yusuf Yazıcı'nın harika bir çalımla iki kişi eksiltip yaptığı ortada oluşan karambolde son dokunan Burak Yılmaz skora dengeyi getirdi. Burak böylece bu sezonki 18. golüne imza atmış oldu. Golden sonra Alanya beraberlik için bastırırken golü kalesinde gördü. Burak'la başlayan atakla N'doye'nin pasında Abdülkadir takımını öne geçrien gole imz attı. Genç yıldız, bu sezon Akhisar maçının ardından ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyan Trabzonspor, 16. haftadaki Bursarspor maçının ardından ilk kez kazandı. Bordo mavili ekip 2018'deki ilk galbiyetiyle puanını 36'ya çıkardı. İkinci yarı büyük düşüş yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanda kaldı. 

AYTEMİZ ALANYASPOR 1-2 TRABZONSPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
HAKEM: Serkan Çınar
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Tzavellas, Wellinton, Barış, Sackey, Efecan, Emre, Vilafanez, Fernandes, Douglas.
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
 

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