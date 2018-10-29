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Spor

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı en az 2 hafta yok

Yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda oyuncunun sol kalça kasında ikinci derece yaralanma tespit edildiği belirtildi

29 Ekim 2018 20:31

Trabzonspor'un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın, sakatlığı  nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavili takımın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçın ardından şikayetlerinin artması nedeniyle çekilen MR sonucunda sol kalça kasında ikinci derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, "Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf'un yaklaşık 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

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