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Spor

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, acılar içinde antrenmandan ayrıldı

Bordo-mavililer, Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü

12 Nisan 2018 21:05

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya izinli olan Okay Yokuşlu dışında sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Batuhan katılmadı. Burak Yılmaz ise takımda ayrı çalıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre; bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada da çift kale maç yaptı. Bu çalışma sırasında sağ ayak bileğine basılan Yusuf Yazıcı, acılar içinde yerde kaldı. Önceki gün yapılan antrenmanda da sol ayak bileğine darbe alan Yusuf tedavisinin ardından sekmeye devam edince, antrenmanı tamamlayamadı ve sahadan ayrıldı. Yusuf Yazıcı’nın son durumu yapılacak olan detaylı kontrolden sonra netlik kazanacak.

Antrenman öncesi ise bir grup minik öğrenci futbolcularla fotoğraf çektirerek çiçek hediye etti.

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