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Spor

Trabzonspor'da yeni transferler Sosa ile Volkan Şen ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 18

10 Eylül 2017 00:36

Trabzonspor, Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 18.30\'da yaptığı antrenmanla tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Sakatlığı bulunan Durica antrenmana katılmadı. Yeni transferler Jose Sosa ile Volkan Şen bugün düzenlenen imza töreninin ardından takımla birlikte ilk antrenmana çıktılar. Bordo mavililer yarın saat 17.00\'de Medical Park Arena\'da Gençlerbirliği\'ni konuk edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Sosa ve Volkan\'ın ilk antrenman görüntüleri
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

TRABZON, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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