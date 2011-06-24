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Spor

TRABZONSPOR'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TRABZON (A.A)

24 Haziran 2011 23:02

-TRABZONSPOR'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TRABZON (A.A) - 24.06.2011 - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Yardımcı Antrenör Ünal Karaman yönetiminde yapılan akşam antrenmanında, sakatlığı süren Onur ile Karşıyaka'dan transfer edilen ve bugün sözleşme imzalayan Aykut Akgün takımdan ayrı koştu. Kondisyon ağırlıklı çalışan bordo-mavililer, daha sonra dar alanda pas çalışması yaparak akşam antrenmanını tamamladı. Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

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