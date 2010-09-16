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Spor

TRABZONSPOR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ TRABZON

16 Eylül 2010 03:00

-TRABZONSPOR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ TRABZON (A.A) - 16.09.2010 - Trabzonspor'da 4 yedek yönetici görevi bıraktı. Bordo-mavili kulüpte 1461 Trabzon kulübü ile ilişkilerden sorumlu olarak görev yapan yedek yönetici Derviş Köz, yedek yöneticiler Halil İbrahim Akçay, Sırrı Furkan Eren ve Serdar Boğoçlu ile birlikte görevi bıraktıklarını söyledi. Görevi bırakma nedenlerinin, dün istifa eden asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile ilgili olduğunu ifade eden Köz, ''Asbaşkanımızın istifasının ardından Sadri Şener başkanlığında 1 saatte toplanan yönetim kurulunun istifayı hemen kabul etmesi manidardır'' dedi. Hacısalihoğlu'na büyük haksızlık yapıldığını savunan Köz, ''Oysa Hayrettin Bey, Sadri Şener için bir tek ölmemiştir. Her şeyi yapmıştır. Kendini bu kadar feda eden kişiye yapılanın haksızlık olduğunu düşünüyoruz'' diye konuştu. Köz, yedek yönetici olarak istifalarının söz konusu olmadığını, sadece sorumlu oldukları alanlarla artık ilgilenmeyeceklerini, kulüp tesislerine gitmeyeceklerini ve yönetim kurulu toplantılarına katılmayacaklarını bildirdi. Kulüp Genel Sekreteri Hasan Yener ise kendisine yedek yöneticilerin görevi bırakmasıyla ilgili bilgi ulaşmadığını kaydetti. Bordo mavili kulüpte yedek yöneticiler Serdar Boğoçlu TS Club sorumlusu, Halil İbrahim Akçay altyapı sorumlusu, Sırrı Furkan Eren ise halkla ilişkiler, dergi-internet ve organizasyonlar sorumlusu olarak görev yapıyordu.

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