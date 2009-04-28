Trabzonspor'da Yanal devri kapandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün akşam saatlerinde yönetimle yaptığı görüşme sonrasında istifa etti.



Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Yanal'ın istifa ettiğini doğruladı. Şener, DHA'ya yaptığı açıklamada, ``Kendisiyle karşılıklı olarak görüştük ve böyle bir karar aldık. Yarın Asbaşkanımız ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecekler, kararı kamuoyuna açıklayacaklar'' dedi.



Başkan Sadri Şener, 3- 0'lık Sivasspor yenilgisi sonrasında yaptığı açıklamada, ``Mağlubiyeti bana değil, hocaya sorun'' diyerek köprülerin atıldığının sinyalini vermişti.



Takımı Ahmet Özen çalıştıracak



Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa etmesinin ardından takımı hafta sonunda oynanacak olan Kayserispor maçına PAF takım Antrenörü Ahmet Özen'in hazırlayacağı belirtildi.



Adaylar arasında tanıdık isimler var



Trabzonspor'da Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Az Alkmaar'ın Teknik Direktörü Van Gaal, Marsilya'nın Teknik Direktörü Eric Gerets, tecrübeli teknik adam Georges Leekens, Köln'ün teknik direktörü Cristoph Daum ve bordo- mavili takımın eski teknik direktörü Vahid Halilhodzic'in isimlerinin gündeme geldiği öğrenildi. Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda yerli hocayla çalışmama konusunda fikir birliğine vardığı da belirtildi.









(DHA)

