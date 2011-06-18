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Spor

TRABZONSPOR'DA YABANCI SIKINTISI TRABZON (A.A)

18 Haziran 2011 15:00

-TRABZONSPOR'DA YABANCI SIKINTISI TRABZON (A.A) - 18.06.2011 - Trabzonspor'un yeni sezon öncesi anlaşılan Polonyalı Adrian Mierzejewski ile birlikte 11 yabancı oyuncusu bulunuyor. Bordo-mavili takımda geçen sezondan kadroda bulunan Alanzinho (Brezilya), Arkadaiusz Glowacki (Polonya), Gustavo Colman (Arjantin), Hrvoje Cale (Hırvatistan), Jaja (Brezilya), Pawel Brozek (Polonya), Piotr Brozek'in (Polonya) yanı sıra geçen yıl Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Drago Gabric (Hırvatistan) ve yeni transferler Didier Zokora (Fildişi Sahili), Paulo Henrique (Brezilya) ve Adrian Mierzejewski (Polonya) ile birlikte yabancı oyuncu sayısı 11'e yükseldi. Bordo-mavililerin Jaja'nın bonservisinin verilmesi konusunda Katar'ın Al Ahli Kulübü ile anlaşmasına rağmen futbolcunun bu kulüple fiyat konusunda şu ana dek anlaşma sağlayamaması, transferin de henüz gerçekleşememesine neden oldu. Futbolda 6+2 kontenjanı düşünüldüğünde bu konuda sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, yabancı oyuncu sınırının kaldırılması halinde rahatlayacak. Bu arada, Trabzonspor'un 20 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak sezonun ilk çalışmasını gerçekleştireceği bildirildi. Bordo-mavililer, kendi tesislerinde bir hafta çalıştıktan sonra futbolculara 2 gün izin verilecek ve 29 Haziran–18 Temmuz tarihleri arasında ise hazırlıklarını Hollanda'da sürdürecek.

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