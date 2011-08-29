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Spor

Trabzonspor'da Volkan Şen için imza töreni TRABZON (A.A)

29 Ağustos 2011 14:20

-Trabzonspor'da Volkan Şen için imza töreni TRABZON (A.A) - 29.08.2011 - Trabzonspor, daha önce anlaşmaya vardığı Volkan Şen için basın huzurunda imza töreni düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, kulüp yönetim kurulu üyesi Mehmet Tunç'un hazır bulunduğu imza töreninde Volkan Şen ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Volkan Şen, imza töreninde yaptığı konuşmada, öncelikle kulüp başkanı Sadri Şener olmak üzere transferinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ifade eden Volkan, ''Ben de bu camiaya katıldığım için çok mutluyum. Trabzonspor, hedefleri olan ve her yıl şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Kulüp adına şampiyonlukta pay sahibi olmak istiyorum'' dedi. 24 yaşında olduğunu dile getiren Volkan Şen, ''Trabzonspor'da daha da olgunlaşıp en iyi şekilde takıma faydalı olmak istiyorum. Tekrar milli takıma gidip orada kalıcı olmayı hedefliyorum'' diye konuştu.

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