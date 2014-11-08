Trabzonspor'da Vahid Halilodzic dönemi sona erdi

Trabzonspor’da Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi. Başkan Yardımcısı Yakup Aslan, Boşnak teknik adamla anlaşarak sözleşmeyi karşılıklı feshetme kararı aldıklarını söyledi.

Al Jazeera’ye konuşan Aslan, “Vahid Halilhodzic ile birlikte değerlendirmelerde bulunduk. Toplantıda Halilhodzic ile anlaşarak sözleşmeyi karşılıklı olarak sonlandırmaya karar verdik. Hiçbir zaman kovma gibi bir yöntemi aklımızdan bile geçirmedik. Halilhodzic aynı zamanda Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da çok yakın arkadaşı. Son olarak ikisi görüşüp nihai kararı verecekler” dedi.

Sezona flaş transferlerle giren Trabzonspor, Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştiriliyordu. Sekiz haftada sadece bir galibiyet alan Karadeniz ekibi UEFA Avrupa Ligi’nde ise dört maç sonunda yedi puanda.

Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın göreve geleceği iddia edilmişti. Yanal bunun üzerine yöneticilerden teklif aldığını doğrulamış, ancak takımın başında bir teknik direktör varken teklife herhangi bir yanıt veremeyeceğini söylemişti.