Trabzonspor'da Ünal Karaman hedef tahtasında

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarının ardından sahasında Bursaspor ile de berabere kalan Trabzonspor’da yaşanan puan kayıplarının sorumlusu olarak teknik direktör Ünal Karaman gösterildi.

Süper Lig’de özellikle rakiplerinin de puan kaybettiği son 3 haftada 3 beraberlik alıp 6 puanı rakiplerine kaptıran Trabzonspor’da moral bozukluğu yaşanıyor. Ligin 11’inci haftasında da üst sıradaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahasında konuk ettiği Bursaspor karşısına 3 puan parolasıyla çıkan ancak 1-0 önde götürdüğü karşılaşmadan 87’nci dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 eşitlikle ayrılan bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman eleştirilerin odak noktası oldu.

YEREL GAZETELER KARAMAN’I SORUMLU TUTTU

Kentteki yerel gazeteler de, Trabzonspor’un sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yaşanan puan kayıplarından sorumlu olarak teknik direktör Ünal Karaman’ı gösterdi. Yerel gazeteler, teknik direktör Ünal Karaman’ın hatalı değişiklikler yaparak puan kaybına neden olduğuna dikkat çekip ‘Ünal yaktı’ vurgusunda da bulundu.

Karadeniz gazetesi, “Hugo attı, Ünal yaktı”, “Trabzonspor, mutlak kazanması gereken maçta teknik direktör Ünal Karaman’ın hatalı değişiklikleri sonrası 2 puan daha kaybetti. Son 3 maçtaki kayıp 6 oldu” ifadelerini kullandı.

Taka gazetesi, “Forvetler çıktı, galibiyet gitti”, “Ünal hocanın gel gitleri sonucu Trabzonspor’un son üç maçta 6 puanı buharlaştı” başlıklarına yer verdi.

Günebakış gazetesi, “Trabzon ağır yaralı”, “Trabzonspor, Erzurum ve Antalya beraberliklerinin ardından bir darbe de Bursa’dan yedi. Ünal Karaman Burak ve Rodallega’yı oyundan alarak Trabzonspor’u bitirdi” yorumunu yaptı.

Kuzey Ekspres gazetesi, “Zorla güzellik olmuyor”, “Trabzonspor uzun süre önde götürdüğü maçın sonunu getiremedi” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

Sonnokta gazetesi, “Sabır da bir yere kadar”, “Trabzonspor puan kaybetme geleneğini Bursaspor karşısında da sürdürdü” ifadelerine yer verdi.

21 MAÇ SONRA ÜST ÜSTE 3 KEZ KAYIP YAŞANDI

Bu arada Trabzonspor, ligde 21 maç sonra ilk kez üst üste 3 karşılaşmada puan kaybı yaşadı. Son olarak 2017-18 sezonunun 17-18-19-20 ve 21’inci haftalarında oynadığı 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, sonraki 21 maçlık periyotta ilk kez üst üste 3 maçta puan kaybetti. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon ligde 11 haftalık bölümde 4’er galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Karaman, bu periyotta 1.45’lik puan ortalaması da elde etti.

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