Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi başladı

Trabzonspor’da Rıza Çalımbay’dan boşalan teknik direktörlük görevine Ünal Karaman getirildi. Karaman, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törenle Trabzonspor’a imzayı attı. İmza törenine Karaman’ın yanı sıra kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve basın sözcüsü Zeyyat Kafkas da katıldı.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor’un her alanda yapılanmaya gittiğini belirterek, “Bu yapılanmanın en önemli taşlarından biri teknik direktörümüz Ünal Karaman olacaktır. Trabzonspor’da kendisiyle birçok dönem mutluluk zaman zaman da üzüntüyü birlikte yaşadık. İnşallah bu dönem mutlulukların, başarıların çok fazla olduğu, üzüntülerin yaşanmadığı bir süreç olacak” dedi.

Karaman: Kulübü hak ettiği yere getireceğiz

Teknik direktör Karaman ise kendisini Trabzon’un bir parçası olarak gördüğünü belirterek, şunları söyledi: Şehrin kendi değerlerinde değerlerimi örtüştürdüm. Başarı da acı da yaşayacaksak hep beraber yaşayacağız. Bu çatının, bu şehre değer katan camianın parçasıyız. Eksik olan bir yeri bu camiada tamamlamaya geldik. Gücümüz nereye yeterse, yetmediği yerde bizi destekleyerek, iterek yerlere düşürmeden, omuzlayarak kaldırmanızı bekliyorum. Bu camia taraftarıyla güzel. Güç birliği oluşturacağız ve camiamızı hak ettiği yere getirmeye çalışacağız” dedi.

Karaman, Trabzonspor’da futbol oynadığı dönemde 1995-96 sezonundaki takımın ruhunu, kimliğini sahaya yansıtmaya çalışacak mısınız şeklindeki bir soruyu cevaplarken “Özde onu kaybedersek Trabzonspor kimliğini de kaybetmişiz demektir. Hangi sonucu alırsak alalım o ışığı görmemiz gerekiyor. O ışığı vermemiş oyun anlayışını kabul etmemiz söz konusu değil. Saha içinde gücü ölçüsünde namuslu şekilde mücadele eden bir takım olarak görüleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Karaman, son olarak Kardemir Karabükspor’dan talip olunan Tayip Talha’nın henüz son noktaya ulaşmış bir oyuncu olmadığını, ilerleyen dönemlerde Türk futboluna katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.