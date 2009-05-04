Trabzonspor'da umutlar yeşerdi



Trabzonspor, Sivasspor ve Beşiktaş'ın sürpriz mağlubiyetler alması ile artan Şampiyonlar Ligi'ne kalma umudunu iyi değerlendirmek istiyor. Bordo - mavili takımın golcü futbolcuları Gökhan ve Umut ise kalan haftalar öncesi iddialı konuştu.



Turkcell Süper Ligi'nin 30. haftasında zirve yarışı verdiği Beşiktaş ve Sivasspor'un sürpriz mağlubiyetler alması bordo - mavili yönetim ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.



Bu mağlubiyetler sonrası ilk ikiye girerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu artıran bordo - mavili takım, zirvedeki iki takımın kalan haftalarda da hata yapmasını kollayacak.



Teknik Direktör Ahmet Özen, kalan tüm maçlardan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Bunun için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz olan Avrupa kupalarına katılma yolunda kayıp vermek istemiyoruz" dedi.



Öte yandan Kayserispor maçında attıkları gollerle takımın aldığı galibiyette önemli rol oynayan Gökhan Ünal - Umut Bulut ikilisi bu sezon Trabzonspor'un ligde attığı 44 golün 23'ünü kaydetti.



Gökhan Ünal, kalan haftalarda da gol atarak 15 gol barajını geçmek istediğini belirterek, "Sezon başında kendime böyle bir hedef koymuştum. En az 15 gol demiştim. Şimdi hem bu sayıya ulaşmak, hem de takımımın galibiyetlerine daha fazla katkı yapmak istiyorum" dedi. Umut Bulut ise kalan tüm maçlarda gol atmak istediğini belirterek, "Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle ilk iki için umudumuz arttı. Bu umudumuzu sonuna kadar kullanacağız. Kalan maçlarda taraftarlarımızın yüzünü güldürecek sonuçlar almayı planlıyoruz" dedi.



