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Spor

Trabzonspor'da UEFA heyecanı TRABZON (A.A)

13 Eylül 2011 13:50

-Trabzonspor'da UEFA heyecanı TRABZON (A.A) - 13.09.2011 - Trabzonspor, yarın İtalya'nın İnter takımı ile deplasmanda yapacağı maçta, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesine çıkacak. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımına 2-0 ve 1-1'lik sonuçla elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalan bordo-mavililer, Athletic Bilbao ile 0-0'ın rövanşında Türk Telekom Arena Stadı'da yapacağı maçı beklerken Fenerbahçe'nin yerine Şampiyonlar Ligi grup maçlarına dahil edilmesi kararıyla bir ilki gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Kararın ardından kura çekimi sonucu UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda İtalya'nın İnter, Fransa'nın Lille ve Rusya'nın CSKA Moskova takımının bulunduğu grupta yer alan bordo-mavili takım, 44 yıllık tarihinde oynayacağı maçta ilk puan mücadelesini de verecek.

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