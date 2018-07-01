Trabzonspor'da tüzük değişikliği onaylandı

Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Divan Kurulu, tüzük değişikliği yapmak için olağanüstü genel kurulu toplayarak oylamaya sundu. 264 genel kurul üyesinden 23\'ünün ret oyuna karşılık 192 kabul oyu ile tüzük değişikliği onaylandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi\'nde (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi\'nde Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen\'in yönettiği olağanüstü genel kurulda tüzük değişikliği görüşüldü. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve eski başkanlar da genel kurulda hazır bulundu. 264 genel kurul üyesinden 23\'ünün ret oyuna karşılık 192 kabul oyu ile tüzük değişikliği onaylandı.

“SEÇME HAKKI OLAN HERKESİN SEÇİLME HAKKI DA VARDIR”

Oylama yapılan salonda söz alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurul üyelerinin oylamada onaylamadığı maddeyi işaret ederek “Seçme hakkı olan herkesin seçilme hakkı da vardır” dedi ve genel kurul üyelerinin kabul etmediği maddenin, üyelerin istediği doğrultuda değişmesini sağladı.

‘HİÇBİR TÜZÜK MÜKEMMEL DEĞİLDİR’

Sandıktan çıkmayla başkan olunamayacağını ifade eden Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Hiçbir tüzük mükemmel değildir. Ne yaparsanız yapın. Kanunlar da tüzükler de öyledir. Ama olması gereken şeylerin de yönetmelikler gereği yapılması zorunludur. Kişiye göre tüzük çıkarmak, kişiye göre tüzük maddelerini ayarlamak yapılabilecek yanlışların, ayıpların en büyüğüdür. Bunu burada huzurlarınızda Trabzonspor tarihinde tüzük kurbanı olmuş tek insan olarak söylüyorum. Ben kendimi Trabzonspor\'un başkanlığına layık görmüyorum. Sandıktan çıkmayla başkan olunmaz. Gittikten sonra camia sizi başkan olarak değerlendirirse öper başınıza koyarsınız. Ben hizmet etmeye geldim.”

Trabzonspor’un eski başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu da yapılan tüzük değişikliğini eleştirdi. Hacıosmanoğlu, \"Ülkemizin ve dünyanın hoşgörü beklediği bir ortamda kulübümüz tüzük tadilatı yapıyor. Sayın başkanımız 2008\'den beri taslakta hazırlık yaptıklarını söylüyor. Bakıyoruz ki 2008 yılından bu yana hazırlanan taslakta Trabzonspor adına özgürlükler değil, yönlendirici, yasaklayıcı, kısıtlayıcı ne kadar madde varsa tüzüğe konulmuş” dedi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Salondan detaylar

- Ağaoğlu ve Hacıosmanoğlu\'nun konuşmaları

- Oylamadan detaylar