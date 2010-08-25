-TRABZONSPOR'DA TUR PRİMİ 20'ŞER BİN AVRO TRABZON (A.A) - 25.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'da tur primi 20'şer bin avro olarak belirlendi. Bursaspor'u yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren, lige de Ankaragücü ve Fenerbahçe galibiyetleriyle başlayan bordo-mavililer, ilk maçta aldığı 1-0'lık yenilginin rövanşında karşılaşacağı rakibi karşısında turu geçecek sonucu almaya çalışacak. Bordo-mavili takım, Liverpool karşısında turu geçmesi halinde Aston Villa'dan sonra ikinci kez bir İngiliz takımını eleyecek ve tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmış olacak. Bordo-mavililerin tur atlaması için rakibini 2 ya da daha üstünde farklı skorla yenmesi gerekiyor. Karşılaşma Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle biterse uzatmaya gidecek, Bordo mavililerin diğer 1 farklı galibiyetlerinde veya beraberlikte ise Liverpool, turu geçen takım olacak. -ŞENER: ''SEVİNÇ YAŞATMAK İSTİYORUZ''- Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, 34 yıl sonra sahalarında konuk edecekleri Liverpool'u eleyerek Trabzon'a, tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatmak istediklerini söyledi. Teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte bordo-mavili takımın sezona iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Şener, ''Süper Kupa'yı kazandık ve lige iyi başladık. Takımıma güveniyorum. Liverpool'u elersek büyük bir iş yapmış oluruz. Yarın umarım sahadan turu geçecek sonuçla ayrılacağız'' diye konuştu. -TARAFTAR EFSANE FORMALARLA GELECEK- Trabzonspor taraftarı Liverpool ile yapılacak maça efsane formayla gelmeye hazırlanıyor. 2 Ağustos Trabzonsporlular Günü öncesinde TS Club tarafından satışa sunulan 1976-1977 sezonunda giyilen çubuklu formanın birebir aynısı olan efsane formaya yoğun ilgi gösterilirken, Liverpool maçında taraftarın tribünde efsane formayla takımı desteklemek için kampanya başlattıkları bildirildi. -HIRVAT HAKEM YÖNETECEK- Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Hırvat hakem Ivan Bebek yönetecek. Bordo-mavili takımın da karşılaşmaya Onur, Serkan, Giray, Egemen, Cale, Ceyhun, Selçuk, Colman, Yattara, Umut ve Teofilo 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. Karadeniz ekibinde Glowacki ve Engin Baytar'ın yarınki maçta forma giyemeyecekleri bildirildi. Bu arada Trabzonspor'un kaptanı İbrahima Yattara, uzun bir aradan sonra ülkesinin milli takım kampına çağrıldı. Yattara'nın, Gine Milli Takımı'nın 2012 Afrika Kupası eleme maçları çerçevesinde 5 Eylülde Etiyopya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.