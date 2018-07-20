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Spor

Trabzonspor'da transfer gerçekleşmek üzere

İranlı futbolcu Trabzon şehrine geldi

20 Temmuz 2018 18:31

İranlı milli oyuncu Vahid Amiri, Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Trabzon'a geldi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, İran'ın Pers epolis takımında forma giyen kanat oyuncusunun  transferi için görüşmelere başladıklarını, bu kapsamda da futbolcuyu Trabzon'a getirdiklerini ve sağlık kontrolünden geçireceklerini söyledi.

Futbolcu ile henüz bir anlaşma sağlamadıklarına işaret eden Hacısalihoğlu, "Kendisi Trabzon'a geldi ama henüz bir anlaşma yapılmadı. Anlaşma olur ya da olmaz. Henüz bunları konuşmadık. Sağlık kontrolünden geçecek ve anlaşırsak transfer olacak" dedi.

Hacısalihoğlu, İran Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcunun bonservis ücretinin olmadığına dikkati çekti.

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