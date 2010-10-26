-TRABZONSPOR'DA TEOFİLO İLE İPLER KOPTU TRABZON (A.A) - 26.10.2010 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, bugün kentten izinsiz olarak ayrılan Teofilo Gutierrez'i teknik direktör Şenol Güneş'in artık kadroda düşünmediğini söyledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, dün teknik direktör Şenol Güneş'in Teofilo ile görüştüğünü belirterek, ''Teofilo, rahatsızlığını öne sürmüş. Hoca kendisinden antrenmana çıkmasını istedi, ama o çıkmak istemedi ve noter tespiti yapıldı. Sabah da eşini, çocuklarını ve eşyalarını alıp gitmiş'' dedi. Teofilo'nun tedavi olmak istediğini kaydeden Şener, ''Menajerimiz de bunun yerine getirilebileceğini kendisine iletmiş. Ama o tedavi olsa dahi ülkesine gitmek istediğini söylemiş. Şenol Güneş bu konularda çok disiplinli, 'Ya parayı getirir ya da 3 yıl top oynayamaz' dedi. Ben de ona katılıyorum'' diye konuştu. Şener, Güneş'in Teofilo'yu kadroda düşünmediğini kaydederek, şöyle devam etti: ''Takımda tüm oyuncular 18'e girmek için yırtınıyorlar. Kadro zaten fazla, bir sıkıntımız yok. Bizde çok Teofilo var. Ama onu almak için çok efor sarf ettik. Gittik, geldik oralara. Bir ara oynamadı. Ama sonra Süper Kupa maçında 3 gol attı, kupayı kazandık. Herkes ona zor günlerinde destek verdi. Şenol hoca ona gösterdiği toleransı hiç kimseye göstermedi. Biz, Teofilo'yu almak için Kolombiya'lara kadar gittik. Tabii ki böyle olması bizi üzdü ama diğer oyuncularımız bizi mutlu ediyor. Futbol takımlarında böyle durumlar oluyor. Diğer oyuncularımız Jaja, Umut, Burak var. Takımlar güçlü, kadroları genişse böyle durumlardan çok etkilenmez. Bundan sonra menajerine dedik getirirse parayı gider. 3 milyon dolara almıştık ve bir kısmını ödemiştik. 3-4 milyon dolar getirirse gitmesine izin veririz.''