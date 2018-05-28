Trabzonspor'da teknik direktör için kritik gün

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Genel Koordinatör Özkan Sümer, 2017-18 sezonunun tamamlanmasının ardından kulüplerinin yeni teknik direktör arayışlarına ilişkin yarın bir takım gelişmelerin olabileceğini ve teknik direktörlerinin belli olabileceğini söyledi.

Bir süredir teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren bordo-mavililer, Salı günü bu konuyu çözüme kavuşturup yeni sezon planlamasını harekete geçirmeyi hedefliyor. Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, konuyla ilgili olarak Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada yarın teknik direktör konusunu netleştirmeyi planladıklarını belirterek, \"Bu doğrultuda karar vermek kolay değil. Bugün gelişmelerin sonlanacağını, temasların biraz daha netleşeceğini zannediyorum. Yeni teknik direktörümüz yarın belli olabilir\" dedi.

\"ARZULARA KAPILDIĞI İÇİN PROBLEM YAŞANIYOR\"

Trabzonspor için doğru karar vermek zorunda olduklarını söyleyen Sümer, \"Teknik direktör için isimler konusunda arzu istek olabilir ama Trabzonspor\'un yaşadığı büyük problemler, arzularına kapıldığı içindir. Şimdi Trabzonspor doğru, akıllı, kendi kimliğine uygun kararı verecek ve o kararı iyi bir şekilde uygulayacak\" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME 1 YILLIK

Genel Koordinatör Özkan Sümer, yeni teknik direktör ile1 yıllık sözleşme planladıklarını kaydederek, \"Yeni teknik direktörümüzün sözleşmesinin 1 yılı geçmemesi yönünde bir eğilimimiz var. Zaten karşılıklı bir memnuniyet varsa devam edersiniz. Uzun vadeli sözleşmelere sadece tazminat ödüyoruz\" diye konuştu.

\"OYUNCU ALMAK İSTEYEN BEDEL TESPİTİ YAPSIN\"

Mevcut kadrolarındaki bazı oyuncular için tekliflerin olduğunu ancak bunların rakama dönüşmediğini ifade eden Sümer, bu konuda ise şunları söyledi:

\"Kadronun maliyeti düşürülecek. Buradan da bir gelir beklentimiz var ancak bunun bir alıcı bulması gerekiyor. Oyuncularımızı sokağa atacak değiliz. Oyuncu almak isteyen bir bedel tespiti yapıp öyle gelsin. Profesyonel futbolun bir tarafı ticari. Sportif ve ticari yönü uyumlu hale geldiği takdirde bu yararlılık kabul görür ama tek yönlü olmaz. Şu ana kadar oyuncularımız için bazı teklifler oluyor ama rakama dönüşmüyor. Rakama dönüşmeyince de bir cevap ortaya çıkmıyor.\"

Sümer, son olarak yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Hüseyin Çimşir ile bir takım çalışmalar gerçekleştirdiklerini, yeni teknik direktörün göreve başlamasıyla da teknik yapılanmanın gerçekleşeceğini söyledi.

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