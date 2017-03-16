Trabzonspor'da tek eksik Durica

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 18 Mart Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana, sakatlığı bulunan Durica haricinde tüm futbolcular katıldı. Slovak oyuncunun, diğer sahada takımdan ayrı koşu yaptığı bildirildi.

Antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.