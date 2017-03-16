T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'da tek eksik Durica

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak

16 Mart 2017 17:57

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 18 Mart Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana, sakatlığı bulunan Durica haricinde tüm futbolcular katıldı. Slovak oyuncunun, diğer sahada takımdan ayrı koşu yaptığı bildirildi.

Antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

ETİKETLER

DuricaTrabzonsporGalatasaraymaçSpor Toto Süper Lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24