Trabzonspor'da Rodallega geçen sezonu yakaladı

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Trabzonspor'da attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Hugo Rodallega, 7 hafta sonunda geçen sezonki gol sayısını yakaladı.

Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynamasına karşın fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon Burak Yılmaz'ın sakat olduğu dönemde daha çok şans bulan ve 6'sı ilk 11'de olmak üzere 7 maçta 551 dakika görev yapan Rodallega, 5 gol atarak şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı.

Gol attığı maçlarda 7 puan

Hugo Rodallega'nın gol attığı maçlarda Trabzonspor, 7 puan topladı.

Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, Kasımpaşa maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 10 puanı bulunan Trabzonspor, Rodallega'nın gol attığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Takımın en golcüsü

Hugo Rodallega, Trabzonspor'da ilk 7 hafta sonunda 5 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Kolombiyalı futbolcuyu, 3 golle Burak Yılmaz takip ediyor.