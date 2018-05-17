Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu

Trabzonspor'da Rıza Çalımbay dönemi resmen sona eriyor. Bordo mavili kulüpte yeni sezonda başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim, Çalımbay ile devam etmeme kararı alırken, deneyimli teknik adam bu hafta Trabzonspor'un başında son maçına çıkacak.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Futbol Arena'da yer alan habere göre; Trabzonspor yönetimi 34.haftada oynanacak Karabükspor karşılaşmasının ardından ligde önümüzdeki hafta arasında Samet Aybaba'nın göreve getirildiğini resmen açıklayacak. Sivasspor'da bu sezon sergilediği performansla, başarılı bir yılı geride bırakan Aybaba, daha önceden çalıştırdığı Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacak.

Trabzonspor yönetimi kulübün ekonomik yapısı nedeniyle önümüzdeki sezon küçülme politikasına gitme kararı alırken, Rıza Çalımbay'ın beklenen başarıyı yakalayamamasının ardından yeni sezonda deneyimli teknik adamla yola devam etmeme kararı aldı.