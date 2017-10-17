Trabzonspor'da Rıza Çalımbay sesleri

Trabzonspor'da Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için en büyük aday Rıza Çalımbay oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre Başkan Muharrem Usta, Fatih Terim'den olumsuz cevap alınca Rıza Çalımbay'ı aradı ve birlikte çalışma isteklerini dile getirdi.

Tecrübeli teknik adamın olumlu cevap vermesi üzerine, iki taraf İstanbul'da biraraya gelmeyi kararlaştırdı.

Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un kadrosunun çok iyi olduğunu ve başarılı olacağına inandığını yönetime ilettiği öğrenildi.